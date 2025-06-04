В Орловской области изъяли 1000 условных банок сгущенки

Качество продаваемых в регионе товаров оценили статистики.

Орелстат представил любопытные данные о качестве товаров, которые продаются на потребительском рынке Орловской области. Сообщается, что в первом квартале 2025 года в регионе компетентными органами было проинспектировано 1545 так называемых условных банок консервов «молоко сгущенное», из них 1000 условных банок была изъята из торгового оборота за нарушения. Также в первом квартале было проконтролировано 62,6 тысячи штук табачных изделий, с реализации снято 10,62 тысячи штук, причем 8,46 тысячи забракованных табачных изделий оказались импортными.

Из 255 проверенных условных банок консервированной плодоовощной продукции из оборота было изъято 10 банок, из 1450 условных банок мясных консервов – 6 банок, из 142,9 декалитров алкогольных напитков – 0,75 декалитра, из 54 килограмм приправ и пряностей – 1,6 килограмма, из 920 килограммов плодов и овощей, включая картофель, – 121,5 килограмма. Также из оборота в незначительных количествах были изъяты рыбные консервы, субпродукты из мяса и птицы, сливочное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия.

Тем временем губернатор Андрей Клычков провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Орловской области. «В центре внимания остается противодействие незаконному обороту некачественной и фальсифицированной продукции в социально значимых учреждениях», – отметил он. На заседании прозвучал доклад Территориального управления Россельхознадзора. Согласно ему, в 2025 году на территории Орловской области отобрано 183 пробы пищевой продукции животного происхождения. В 43 из них выявлены несоответствия по показателям качества и безопасности (молочная – 15, мясная – 24, рыбная – 4), что составляет 23,5 процента обнаружений.

«На исследования по фальсификации направлено 86 проб пищевой продукции (молочная – 62, мясная – 24), признаки фальсификации выявлены в 17-ти пробах продукции (молочная – 9, мясная – 8), что составляет 19,77 процента от всех проб, направленных на фальсификацию, – сообщила пресс-служба губернатора. – Также в бюджетных и социально значимых учреждениях Орловской области отобрано 56 проб пищевой продукции, в 11 из них выявлены несоответствия по показателям качества и безопасности, что составило 19,6 процента обнаружений».

ИА “Орелград”