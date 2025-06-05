Информацию об убежищах разместят на портале госуслуг

5.6.2025 | 10:40 Закон и порядок, Новости

Такая услуга уже доступна жителям некоторых регионов.

ИА “Орелград”

В частности, посмотреть адреса сооружений гражданской обороны могут жители Белгородской области. Об этом сообщили в МЧС.

Проект реализует чрезвычайное ведомство — вместе с Министерством цифрового развития.

В личном кабинете гражданина появляется специальная вкладка. На ней размещается информация о ближайшем убежище, где можно временно укрыться в случае чрезвычайной ситуации.

Таким же образом граждан России планируется информировать об эвакуационных пунктах, куда следует перемещаться в случае объявления эвакуации.

ИА «Орелград»


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