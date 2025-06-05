Информацию об убежищах разместят на портале госуслуг

Такая услуга уже доступна жителям некоторых регионов.
В частности, посмотреть адреса сооружений гражданской обороны могут жители Белгородской области. Об этом сообщили в МЧС.
Проект реализует чрезвычайное ведомство — вместе с Министерством цифрового развития.
В личном кабинете гражданина появляется специальная вкладка. На ней размещается информация о ближайшем убежище, где можно временно укрыться в случае чрезвычайной ситуации.
Таким же образом граждан России планируется информировать об эвакуационных пунктах, куда следует перемещаться в случае объявления эвакуации.
ИА «Орелград»