Информацию об убежищах разместят на портале госуслуг

Такая услуга уже доступна жителям некоторых регионов.

В частности, посмотреть адреса сооружений гражданской обороны могут жители Белгородской области. Об этом сообщили в МЧС.

Проект реализует чрезвычайное ведомство — вместе с Министерством цифрового развития.

В личном кабинете гражданина появляется специальная вкладка. На ней размещается информация о ближайшем убежище, где можно временно укрыться в случае чрезвычайной ситуации.

Таким же образом граждан России планируется информировать об эвакуационных пунктах, куда следует перемещаться в случае объявления эвакуации.

ИА «Орелград»