Орловский глава встретился с зампредом правительства России

Андрей Клычков и Дмитрий Чернышенко пообщались в Москве.

Чернышенко является заместителем председателя правительства России с 2020-го года. Сейчас в сфере его внимание находятся госпрограммы «Научно-технологическое развитие», «Развитие туризма» и «Развитие физической культуры и спорта», а также нацпроекты «Молодёжь и дети» и «Туризм и гостеприимство».

По словам Клычкова, на встрече обсуждались «наука, образование, спорт и туризм». В частности, одной из тем стало «Орловское полесье».

«Сейчас «Полесье» вместе с проектом «Зубропарк» претендует на получение статуса особой экономической зоны туристско-рекреационного типа», – указал губернатор. Также он поблагодарил Чернышенко за поддержку.

ИА «Орелград»