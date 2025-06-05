В Орле суд рассмотрит дело об убийстве и гранате

Обвиняемый — житель Заводского района.

Подробности рассказали в орловском управлении Следственного комитета России. Мужчину обвиняют в совершении убийства, а также незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

Смертельный инцидент произошёл в декабре минувшего года. Орловец вместе со знакомыми находился в одном из домов по Комсомольской улице. На лестничной клетке мужчина вступил в конфликт с другим участником компании. После этого он нанёс оппоненту колото-резаное ранение живота. Потерпевший скончался на месте.

Когда правоохранительные органы осмотрели место происшествия, то обнаружили противопехотную осколочную оборонительную гранату. Мужчина приобрёл её и хранил в данной квартире.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»