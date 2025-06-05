В Орле суд рассмотрит дело об убийстве и гранате

5.6.2025 | 10:35 Важное, Криминал, Новости

Обвиняемый — житель Заводского района.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Подробности рассказали в орловском управлении Следственного комитета России. Мужчину обвиняют в совершении убийства, а также незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

Смертельный инцидент произошёл в декабре минувшего года. Орловец вместе со знакомыми находился в одном из домов по Комсомольской улице. На лестничной клетке мужчина вступил в конфликт с другим участником компании. После этого он нанёс оппоненту колото-резаное ранение живота. Потерпевший скончался на месте.

Когда правоохранительные органы осмотрели место происшествия, то обнаружили противопехотную осколочную оборонительную гранату. Мужчина приобрёл её и хранил в данной квартире.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования