Итоги программы «Герои земли Орловской» подведут 1 июля

В её рамках из участников СВО отбирают потенциальных будущих управленцев.

Программа создана по аналогу со всероссийским проектом «Время героев».

Как рассказал губернатор Андрей Клычков, к настоящему моменту собеседования прошли все участники программы. Сейчас организаторы анализируют результаты завершившихся испытаний.

«Конечно, мы не ставим нашим героям оценки. Все их истории, их подвиги и патриотизм вызывают глубочайшее уважение и гордость», – отметил губернатор.

Результаты отбора будут объявлены 1 июля. Те, кто пройдут его, приступят к обучению и профессиональной переподготовке.

ИА «Орелград»