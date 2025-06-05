Итоги программы «Герои земли Орловской» подведут 1 июля

5.6.2025 | 12:25 Новости, СВО

В её рамках из участников СВО отбирают потенциальных будущих управленцев.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Программа создана по аналогу со всероссийским проектом «Время героев».

Как рассказал губернатор Андрей Клычков, к настоящему моменту собеседования прошли все участники программы. Сейчас организаторы анализируют результаты завершившихся испытаний.

«Конечно, мы не ставим нашим героям оценки. Все их истории, их подвиги и патриотизм вызывают глубочайшее уважение и гордость», – отметил губернатор.

Результаты отбора будут объявлены 1 июля. Те, кто пройдут его, приступят к обучению и профессиональной переподготовке.

ИА «Орелград»


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