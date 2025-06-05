На Орловщине появились первые стобалльники ЕГЭ — 2025

Таких уже 10 человек.

О первых итогах единых госэкзаменов рассказали в управлении образования, спорта и физкультуры Орла.

Так, на ЕГЭ по литературе максимальное количество баллов набрали четыре выпускника. Двое — из школы №27, остальные — из лицея №32 и гимназии №34.

Экзамен по химии сдали на 100 баллов сразу шесть выпускников. Двое из них учатся в школе №33. Также максимального результата добились представители лицея №1, гимназии №19, школы №37 и гимназии №39.

Также подведены итоги ЕГЭ по истории, но здесь стобалльников не оказалось.

ИА «Орелград»