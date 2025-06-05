В Орле на Комсомольской начались дорожные работы

Приводят в порядок перекрёсток между улицами Гостиной и Красина.

Как рассказал мэр Орла Юрий Парахин, ремонтом занимается субподрядчик «Уваровской ПМК-22». Сейчас идут фрезеровочные работы.

По итогам капремонта должен обновиться примерно километр проезжей части. Также здесь заменят тротуарную плитку, бордюры, опоры освещения и троллейбусных линий.

Фрезеровку планируют завершить к 15 июня. Однако свои коррективы может внести погода.

Так как участок является оживлённым, в основном, дорожные рабочие трудятся по ночам – чтобы не затруднять движение транспорта.

ИА «Орелград»