Клычков дал указания по усилению электронного документооборота

Они касаются взаимодействия орловских чиновников с приставами.

Вопрос слушался сегодня на совещании с муниципальными главами. Основной доклад делала исполняющая обязанности руководителя орловского Управления ФССП Татьяна Аксютина.

Перед этим губернатор указал чиновникам на необходимость активной совместной работы с приставами, а также судами (чтобы получить рассрочку на выплаты по судебным решениям). «Приходить просто, говорить, что у меня на 10 миллионов исполнительных листов, а в бюджете нет денег — коллеги, я не пристав и не суд», – указал он.

В свою очередь, Аксютина отметила недостаточный уровень электронного документооборота в Орловской области. В основном, речь шла о направлении исполнительных документов в службу судебных приставов.

Так, на цифровую форму приходится лишь 18% от всех документов, поступающих в ФССП из судов общей юрисдикции. Остальные оформляются «по старинке».

Органы власти могут выступать и в качестве взыскателей, и в качестве ответчиков. Чиновникам представили понятный алгоритм действий по соответствующему официальному «общению» через электронный документооборот.

По итогам выступлений Андрей Клычков озвучил несколько поручений для профильных подразделений обладминистрации. В частности, до 16 июня будет подготовлен проект письма губернатора к председателю областного суда. Смысл послания будет в достижении нового показателя — объём электронных документов, отправляемых мировыми судьями, предлагается довести до 70% от общего количества.

ИА «Орелград»