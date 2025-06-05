В Орловской области насчитали 643,6 тысячи адресов

Только за прошедший год их количество увеличилось на 36,5 тысячи.

За прошедший год в Федеральную государственную информационную адресную систему (ФИАС) было внесено более 36,5 тысячи новых адресов Орловской области. Теперь в ФИАС содержится свыше 643,6 тысячи адресов в регионе. Такие данные озвучило региональное Управление Федеральной налоговой службы России. В 2024 году только управлением градостроительства администрации города Орла в ФИАС была внесена информация об адресах 6984 объектов недвижимости. Для сравнения, в 2023 году в систему было внесено 3944 новых адресов областной столицы.

В текущем году муниципалитеты также проявляют активность в данном вопросе. По информации УФНС, в первом квартале 2025 года органами местного самоуправления было размещено около 23 тысяч заявок на внесение новых адресов в ФИАС, что почти в три раза больше, чем годом ранее. В числе лидеров по наполнению адресного реестра налоговики называют город Ливны, а также Ливенский, Сосковский и Покровский районы.

«Наличие актуального адреса в ФИАС важно для каждого собственника имущества, потому что именно им пользуются все органы государственной власти, органы местного самоуправления, граждане, бизнес, экстренные службы, службы почтовой связи, оказания услуг ЖКХ, сервисов доставки, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Адрес также обязателен на маркетплейсах, в клиентских базах данных, при начислении имущественных налогов, при регистрации прав собственности, при регистрации бизнеса и во многих других сферах деятельности».

Именно налоговая служба определена своего рода куратором ФИАС, она следит за качеством, полнотой и актуальностью данных в этой системе. А вот уполномоченными на присвоение и размещение сведений об адресах в государственном адресном реестре являются органы местного самоуправления. В областной налоговой службе подчеркнули, что сотрудники ведомства регулярно проводят встречи с местными властями, оказывают им методологическую и консультационную помощь, подробно разъясняют основные ошибки и помогает с решением проблем при заполнении документов на внесение данных в адресный реестр.

В УФНС добавили, что в 2025 году орловскими налоговиками в личные кабинеты налогоплательщиков направлено более 500 тысяч уведомлений о необходимости актуализировать адреса объектов недвижимости в адресном реестре. Ведомство обращается ко всем собственникам имущества региона с просьбой проверить адреса своей недвижимости в ФИАС и при необходимости направить заявку на внесение изменений в адресный реестр.

ИА “Орелград”