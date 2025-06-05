Мессенджер Max начнут наполнять госуслугами и банками

Президент России Владимир Путин дал поручение о приоритетном переводе на российскую платформу.

Мессенджер Max разработан компанией VK. Он позиционируется как универсальная платформа с интегрированным искусственным интеллектом, способная объединить банковские и государственные услуги, школьные чаты и сервисы электронной подписи. На совещании с членами правительства 4 июня глава государства подчеркнул особую важность задачи и необходимость поддержки отечественного сервиса со стороны всех ведомств.

В финансовом секторе уже начались процессы интеграции: ВТБ запустил в мессенджере цифровой банк, предоставляющий клиентам возможность выполнять основные операции – проверку баланса, переводы и платежи. Первый заместитель председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова сравнила появление российского мессенджера с банковскими сервисами с созданием современного дома, где все необходимое собрано под одной крышей. Основная цель инициативы – обеспечить гражданам доступ к широкому спектру услуг в защищенной отечественной цифровой среде.

Отметим, в докладе Министра цифрового развития Максуда Шадаева прозвучало, что граждане, смогут использовать мессенджер Max для предъявления цифровых документов, которые могут заменить бумажный паспорт в простых бытовых ситуациях.

«Мы это несколько раз обсуждали. Например, при подтверждении статуса школьника, студента для бесплатного прохода в музеях или предъявлении прав на управление транспортом, покупки алкоголя или табака – предъявление возраста, или заселении в гостиницу».

Также Максуд Шадаев предложил перевести в Max школьные чаты, вместе с дневниками, объяснительными и заявлениями. Мессенджер может использоваться для того, чтобы подписывать простые документы между гражданами.

ИА “Орелград”