В Орле ООО «Эко Море» должно утилизировать 370 килограммов продукции

5.6.2025 | 14:12 Закон и порядок, Новости

В сельди, скумбрии и горбуше нашли бактерии группы кишечной палочки.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом сообщили в орловском Управлении Россельхознадзора. Ведомство выявило нарушения, проведя внеплановую выездную проверку.

Как уточняют в пресс-службе управления, речь идёт об обособленном подразделении ООО по городу Орлу.

Лабораторный анализ выявил, что бактерии группы кишечной палочки находились в филе-рулетах из скумбрии и горбуши, а также трёх видах пресервов из атлантической сельди. Посторонние микроорганизмы содержались в 0,1 грамма продукции.

Эти факты показывают, что предприятие нарушало правила переработки и хранения.

В итоге Россельхознадзор признал недействительным две декларации о соответствии, а также аннулировал производственные сертификаты на данную продукцию. Также предприятие должно будет уничтожить 373,6 килограмма рыбопродуктов.

Кроме того, ООО привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

ИА «Орелград»


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