Россияне считают ключевым фактором для старта карьеры не размер зарплаты

5.6.2025 | 13:58 Новости, Экономика

И предлагают начинать трудиться в 14 лет.

Фото Администрации города Мценска

ВТБ представил результаты опроса* о начале карьеры среди россиян. Ключевыми факторами при выборе первой работы стали гибкий график, поддержка работодателя и практический опыт, а не высокая зарплата.

Оптимальным возрастом для начала работы большинство считает 14-18 лет (67% среди жителей Северо-Кавказского и Дальневосточного ФО). Треть респондентов назвала подходящим возрастом для старта карьеры 19-21 год. Лишь 6% откладывают начало трудовых будней на 22-25 лет.

Более половины россиян начинали работать во время учебы, чаще всего это жители Москвы и Подмосковья (60%). При совмещении работы с учебой 18% считают это полезным опытом, 77% сталкивались с трудностями. 82% отмечают важность стажировок (для 25% это критически важно).

При выборе первой работы приоритетными факторами стали график работы (55%), помощь в адаптации (45%), наличие стажировок (44%). Конкурентная зарплата важна только для 39%.

Начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Евгений Темяков отметил, что результаты опроса отражают современные тенденции на рынке труда и подтверждают необходимость поддержки молодых специалистов.

*Исследование проводилось с 20 по 25 мая среди 1500 россиян 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования