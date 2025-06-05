Россияне считают ключевым фактором для старта карьеры не размер зарплаты

И предлагают начинать трудиться в 14 лет.

ВТБ представил результаты опроса* о начале карьеры среди россиян. Ключевыми факторами при выборе первой работы стали гибкий график, поддержка работодателя и практический опыт, а не высокая зарплата.

Оптимальным возрастом для начала работы большинство считает 14-18 лет (67% среди жителей Северо-Кавказского и Дальневосточного ФО). Треть респондентов назвала подходящим возрастом для старта карьеры 19-21 год. Лишь 6% откладывают начало трудовых будней на 22-25 лет.

Более половины россиян начинали работать во время учебы, чаще всего это жители Москвы и Подмосковья (60%). При совмещении работы с учебой 18% считают это полезным опытом, 77% сталкивались с трудностями. 82% отмечают важность стажировок (для 25% это критически важно).

При выборе первой работы приоритетными факторами стали график работы (55%), помощь в адаптации (45%), наличие стажировок (44%). Конкурентная зарплата важна только для 39%.

Начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Евгений Темяков отметил, что результаты опроса отражают современные тенденции на рынке труда и подтверждают необходимость поддержки молодых специалистов.

*Исследование проводилось с 20 по 25 мая среди 1500 россиян 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

ИА “Орелград”