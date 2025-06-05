Молодежный марафон стартовал в Орловской области

Проект реализуется при поддержке Российского фонда культуры.

О старте молодежного марафона «Мое достоянье на все времена!» объявил Орловский областной центр народного творчества. Организаторы пояснили, что акция является продолжением молодежного этно-марафона «Сильна традицией Россия», который был проведен в 2024 году и был приурочен к Году семьи в Орловской области. В минувшем году первостепенное значение приобрели задачи популяризации традиционной культуры, семейных ценностей, а также формирование патриотического сознания в молодежной среде. Продолжить акцию решили и в этом году.

«Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», – подчеркнули в Орловском областном центре народного творчества. – Проект представляет собой комплекс патриотических и этнокультурных событий, способствующих приобщению молодежи к традиционным семейным ценностям; формированию уважения к истории, культуре, героическому прошлому страны; созданию условий, поддерживающих духовное и патриотическое развитие личности».

В его рамках планируется провести несколько знаковых мероприятий, в том числе: международный фольклорный праздник «Народные гуляния» в день Святой Троицы, чествование-концерт «Секрет счастья», фольклорный праздник «Собиратели сокровищ народных» в рамках Единого дня фольклора, молодежный форум-практикум «Традиции и память большой страны» и праздничную программу «Обычные парни с душой героя!», которая будет посвящена Дню отца.

«Основной идеей проекта является укрепление традиции передачи героической истории предков из поколения в поколение, дополняя ее судьбами современников, через создание многогранного открытого творческого пространства, в основу которого заложен комплексный подход к решению вопросов патриотического воспитания», – подытожили в Центре.

Возрастное ограничение: 6+

ИА “Орелград”