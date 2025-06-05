Признаки нарушения закона усмотрели в работе УМИЗ

Чиновники мэрии расширили устав «Орелводоканала».

Комиссия Орловского УФАС России пришла к выводу о наличии в действиях Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла нарушения пункта 11 части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции». Об этом говорится в заключении комиссии. Напомним, что дело на УМИЗ было заведено в прошлом году. Соответчиком является муниципальное унитарное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал».

Антимонопольная служба проверила все муниципалитеты и пришла к выводу, что в ряде из них неправомерно были расширены уставы муниципальных предприятий. На днях, как писал «Орелград», на подобном нарушении попалась администрация Колпнянского района. В Орле ситуация развивалась схожим образом. Антимонопольщики нашли в уставе «Орелводоканала» виды деятельности, которых там не должно быть.

Федеральное законодательство четко регламентирует, что муниципальные предприятия не могут работать на отдельных конкурентных рынках. Управлению муниципального имущества и землепользования было выдано предупреждение с требованием вычеркнуть из устава «Орелводоканала» те виды деятельности, которые не вписываются в рамки закона. Посколку чиновники отказались выполнить требование, было заведено антимонопольное дело.

Теперь оно приблизилось к своей развязке: выдача заключения предшествует вынесению решения которое, по сути, его обычно копирует. Свое внимание комиссия УФАС обратила на такие дополнительные виды деятельности МПП ВКХ «Орелводоканал», как: производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; деятельность стоянок для транспортных средств; испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ; деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки, и др.

Антимонопольщики провели анализ товарного рынка и установили, что на нем по состоянию на 1 мая 2025 года на территории города Орла зарегистрирован 251 хозяйствующий субъект с видами деятельности, которыми был дополнен устав МПП ВКХ «Орелводоканал». При этом на территории Орловской области таких хозяйствующих субъектов зарегистрировано 398, а в силу свободы экономического пространства на территории Российской Федерации неопределенный круг хозяйствующих субъектов может начать осуществлять деятельность на территории города Орла: административные барьеры для начала осуществления такой деятельности отсутствуют.

Словом, проведенный анализ показал, что исследуемые рынки являются конкурентными. Поэтому комиссия УФАС пришла к выводу, что действия управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по изменению видов деятельности, то есть дополнению новыми видами деятельности устава МПП ВКХ «Орелводоканал», может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции. Окончательное решение по данному делу планируется вынести через месяц.

ИА “Орелград”