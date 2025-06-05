«Надежда тает»: в Орле депутаты посетили капитально ремонтируемые школы

Лишь одна из трех уверенно готовится к новому учебному году.

В школе №15 работает ООО «Авилон». По словам подрядчика, реальная готовность около 90%. (С этим согласен и мэр Орла, заявивший, что скоро начнут заносить мебель).

Капитальный ремонт в лицее №32 и гимназии №39 выполняет подрядчик ООО «Стройкомплект». Хотя в первой работы ведутся чуть активнее, но все равно их темпы неудовлетворительны, оценили депутаты. Особенно сложная ситуация сложилась в гимназии №39.

«Мы видим, что динамики по объекту нет, – цитирует Владислава Гефеля «Орловский вестник». – По настрою подрядчика ясно, что и ускорения темпа не будет. Нужно перестать строить иллюзии и признать, что капитальный ремонт может быть сорван. Надежда тает прямо на глазах».

Изначально планировалось завершить ремонт в феврале, потом переместили срок к середине мая. Он уже сорван и не будет продлеваться. В последний раз гимназию №39 депутаты посещали две недели назад. С тех пор существенных изменений не произошло.

В капремонте задействовано всего около 20 рабочих. До сих пор не решены вопросы с закупкой дверей и линолеума. Даже при их срочной доставке, монтаж можно завершить только к концу июля. Не установлены слаботочные системы, отсутствует сантехника. Подрядчик утверждает, что все закуплено, но подтвердить это документально не может, сообщает «Орловский вестник».

ИА “Орелград”