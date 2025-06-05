На Орловщине девушка без прав разбилась в ДТП

5.6.2025 | 13:03 Новости, Происшествия

Авария произошла накануне.

Фото: vk.com/public99100082

Как рассказали в ГАИ Орловской области, ДТП случилось в 10:50 на трассе « Залегощь — Верховье — Хомутово — Красная Заря» (на 65-м километре).

26-летняя девушка выезжала на «Ладе» на нерегулируемый перекрёсток. По главной дороге двигался «УАЗ Патриот». Девушка не уступила трассу автомобилю. Произошло столкновение.

Итоги оказались плачевными. Водитель «Лады» погибла на месте, а её пассажиры (53-летняя женщина и 22-летний парень) получили травмы. «Скорая» доставила их в Краснозоренскую ЦРБ. Правда, госпитализация им не понадобилась.

Как дополнительно сообщили в ГАИ, у девушки не было водительских прав.

Также накануне в ДТП погиб 27-летний орловский водитель. Он ехал на «Ладе» по трассе «Орёл — Ефремов» из областного центра в Залегощь. Примерно в 23:30 на 56-м километре дороги он съехал на обочину и перевернул машину. Мужчина скончался на месте. Кроме того, его 23-летний пассажир получил травмы.

Фото: vk.com/public99100082

ИА «Орелград»


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