На Троицу митрополит отслужит литургию в Шахово

5.6.2025 | 16:50 Новости, Общество

Ранее религиозная церемония должна была состояться во Льгове.

Фото: Орловская митрополия

Однако планы изменились. На сайте Орловской епархии сообщается, что 8 июня митрополит Тихон проведёт богослужение в Троицком храме посёлка Шахово. Всё начнётся в 8 часов 30 минут.

Напомним, что в этот день в парке «Орловское полесье» должны были состояться «Троицкие хороводы». Однако мероприятие перенесли в областной центр — из соображений безопасности.

Планы митрополита на 7 июня остались прежними. Он совершит литургию в Крестительском храме Орла (в 8 часов) и возглавит вненощное бдение в Троицком храме областного центра (в 17 часов).

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ИА «Орелград»


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