В Орле пройдёт тургеневский праздник «Крылья любви»

Местом встречи станет сквер «Дворянское гнездо».
Мероприятие состоится 20 июня в 18 часов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
В нём примут участие лучшие творческие коллективы города. Также запланированы мастер-классы и выставки-ярмарки изделий народных мастеров.
«Орловцам и гостям города предстоит погрузиться в атмосферу тургеневского века, встретиться с героями его произведений, посмотреть театральные постановки по мотивам творчества писателя», – пояснили в пресс-службе.
Режиссёром праздника является артист Орловского государственного академического театра имени Тургенева Антон Карташев.
Возрастное ограничение: 6+
ИА «Орелград»