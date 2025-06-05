В Орле пройдёт тургеневский праздник «Крылья любви»

Местом встречи станет сквер «Дворянское гнездо».

Мероприятие состоится 20 июня в 18 часов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

В нём примут участие лучшие творческие коллективы города. Также запланированы мастер-классы и выставки-ярмарки изделий народных мастеров.

«Орловцам и гостям города предстоит погрузиться в атмосферу тургеневского века, встретиться с героями его произведений, посмотреть театральные постановки по мотивам творчества писателя», – пояснили в пресс-службе.

Режиссёром праздника является артист Орловского государственного академического театра имени Тургенева Антон Карташев.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»