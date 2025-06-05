В Орле рассмотрят дело о хищении заказов из пункта выдачи

Дело будут слушать в Орловском районном суде.

Следствие завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Обвиняемых двое — это девушка, которая работала менеджером пункта выдачи заказов, и её знакомый. Общий ущерб от их незаконных действий оценивается в 183 тысячи рублей.

Как считает следствие, орловцы действовали по следующей схеме. Сообщники заказывали товары — без предварительной оплаты. Они приходили в данный пункт выдачи заказов. Затем товары похищали «путём оформления фиктивного возврата».

ИА «Орелград»