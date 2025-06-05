Росреестр рассказал орловцам о правилах изъятия участков

Их утвердило правительство России.

Речь идёт о перечне признаков неиспользования земли. Если государство решит, что участок «прозябает без хозяина», его могут изъять из собственности, а также оштрафовать владельца.

«Основной целью постановления является повышение качества использования земельных ресурсов и дополнительная защита граждан, чьи участки расположены по соседству с заброшенными и захламлёнными территориями», – пояснил статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

В том числе, таковыми признаками являются:

захламление или загрязнение отходами более чем половины площади участка,

зарастание той же площади участка сорными растениями высотой более одного метра, а также деревьями или кустарниками, которые не являются предметами благоустройства и озеленения,

отсутствие здания или сооружения на участке, предназначенном для строительства, в течении пяти лет (кроме ряда исключений), или на участке, предназначенном для ИЖС, в течении семи лет,

ненадлежащее состояние здания или сооружения (разрушенные крыши и стены, выпавшие окна или стёкла).

ИА «Орелград»