Росреестр рассказал орловцам о правилах изъятия участков

5.6.2025 | 14:21 Важное, Закон и порядок, Новости

Их утвердило правительство России.

ИА “Орелград”

Речь идёт о перечне признаков неиспользования земли. Если государство решит, что участок «прозябает без хозяина», его могут изъять из собственности, а также оштрафовать владельца.

«Основной целью постановления является повышение качества использования земельных ресурсов и дополнительная защита граждан, чьи участки расположены по соседству с заброшенными и захламлёнными территориями», – пояснил статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

В том числе, таковыми признаками являются:

  • захламление или загрязнение отходами более чем половины площади участка,
  • зарастание той же площади участка сорными растениями высотой более одного метра, а также деревьями или кустарниками, которые не являются предметами благоустройства и озеленения,
  • отсутствие здания или сооружения на участке, предназначенном для строительства, в течении пяти лет (кроме ряда исключений), или на участке, предназначенном для ИЖС, в течении семи лет,
  • ненадлежащее состояние здания или сооружения (разрушенные крыши и стены, выпавшие окна или стёкла).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования