Около сотни орловцев выступили за сохранение рынка на Карачевской

5.6.2025 | 15:00 Новости, Общество, Экономика

Это жители района «фабрика Восход».

Фото: vk.com/interesting_orel / Олеся Совесть

Обращение адресовано мэру Юрию Парахину. Его подписали жители улиц Васильевской, Достоевской, Садовского, Лермонтова, Некрасова, а также переулка Чехова.

Они «просят принять все необходимые меры» для сохранения рынка, расположенного на Карачевской у дома №144. Орловцы считают, что вопрос является важным, в том числе, для маломобильных граждан, а также семей с детьми.

Как говорится в обращении, наличие такого рынка позволяет приобретать свежие и качественные продукты от производителей — крестьянских хозяйств области. При этом всё находится в шаговой доступности от жилого сектора.

Напомним, на этой неделе Администрация Орла уведомила о демонтаже трёх объектов, расположенных на рынке. Ранее СМИ сообщали о планах по полному демонтажу торгового комплекса.

ИА «Орелград»


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