В Орле на Троицу выступят коллективы из ЛНР

Обнародована праздничная программа на Троицу.

Международный фольклорный праздник «Народные гуляния» пройдет в Орле в день Святой Троицы 8 июня. Он пройдет в рамках стартовавшего в регионе молодежного марафона «Мое достоянье на все времена!», о котором «Орелград» уже рассказывал. Организаторы уверены, что международный фольклорный праздник объединит людей разных поколений, связанных интересом к народным традициям, в основе которых, знания предков об устройстве мира, влияющих на жизнь природы и человека.

«Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья»», – уточнили в Орловском областном центре народного творчества, который уже обнародовал праздничную программу. Стартует она в 11:00, когда начнет работать творческое пространство «Вместе мы – большая сила!»

В программу этого мероприятия включено выступление творческих коллективов из Республики Беларусь, Луганской народной республики и Курской области. Также в ее рамках будет проведен флешмоб «Ситцевая Русь». В 13:00 на обрядовой поляне начнется фольклорно-театрализованное представление «Березовая карусель». В его программу включены выступления гармонистов, частушечников и фольклорных коллективов Центрального федерального круга, реконструкция Троицких обрядов. Кроме того, гостей праздника ожидает насыщенная интерактивная программа.

Тем временем Орловский областной центр народного творчества огласил итоги IV Открытого фольклорного конкурса «Кладовая Folk-культуры». Так, диплом I степени получил дуэт «Спасские девчата» из Спасского сельского дома культуры Колпнянского района, которым руководит Ирина Рыбина. «Широкий охват конкурса позволил нам открыть для себя талантливые фольклорные ансамбли из различных областей. Особенно радует осознание того, что люди ценят свои корни и с удовольствием передают культурное наследие потомкам, сохраняя связь времен. Выражаем благодарность всем участникам конкурса! Надеемся на встречу в следующем году!», – подытожили в Центре.

Возрастное ограничение: 6+

ИА “Орелград”