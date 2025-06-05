Семейные выходные в Спасском

5.6.2025 | 16:14 Культура, Новости

Музей-заповедник И.С. Тургенева приглашает на мероприятия в рамках фестиваля «Месяц в деревне». 

Фото: Музей-Заповедник Спасское-Лутовиново

7 июня, суббота, начало в 12:00

    • Праздник российской словесности
    • Литературно-музыкальная композиция «Пушкин и музыка» от Валерии Васильевой (Санкт-Петербург)
    • Художественное чтение от известного московского учителя литературы Сергея Валюгина и Натальи Меркурьевой
    • Пушкинский диктант без оценок
    • Мастер-класс по написанию писем «Языком Тургенева»
    • Литературные игры и викторины от библиотеки им. Бунина

8 июня, воскресенье, начало в 13:00

    • Усадебный праздник Троицы
    • Фольклорное представление от студенческого театра «Весёлая маска»
    • Народные игры и обряды

Программа составлена с учетом интересов как детей, так и взрослых, подчеркивают организаторы.

ИА “Орелград”

 


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