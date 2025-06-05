Семейные выходные в Спасском

Музей-заповедник И.С. Тургенева приглашает на мероприятия в рамках фестиваля «Месяц в деревне».
7 июня, суббота, начало в 12:00
-
- Праздник российской словесности
- Литературно-музыкальная композиция «Пушкин и музыка» от Валерии Васильевой (Санкт-Петербург)
- Художественное чтение от известного московского учителя литературы Сергея Валюгина и Натальи Меркурьевой
- Пушкинский диктант без оценок
- Мастер-класс по написанию писем «Языком Тургенева»
- Литературные игры и викторины от библиотеки им. Бунина
8 июня, воскресенье, начало в 13:00
-
- Усадебный праздник Троицы
- Фольклорное представление от студенческого театра «Весёлая маска»
- Народные игры и обряды
Программа составлена с учетом интересов как детей, так и взрослых, подчеркивают организаторы.
ИА “Орелград”