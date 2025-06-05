Семейные выходные в Спасском

Музей-заповедник И.С. Тургенева приглашает на мероприятия в рамках фестиваля «Месяц в деревне».

7 июня, суббота, начало в 12:00

Праздник российской словесности Литературно-музыкальная композиция «Пушкин и музыка» от Валерии Васильевой (Санкт-Петербург) Художественное чтение от известного московского учителя литературы Сергея Валюгина и Натальи Меркурьевой Пушкинский диктант без оценок Мастер-класс по написанию писем «Языком Тургенева» Литературные игры и викторины от библиотеки им. Бунина



8 июня, воскресенье, начало в 13:00

Усадебный праздник Троицы Фольклорное представление от студенческого театра «Весёлая маска» Народные игры и обряды



Программа составлена с учетом интересов как детей, так и взрослых, подчеркивают организаторы.

ИА “Орелград”