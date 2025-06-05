В Орле оснастят Центр дневного пребывания для детей с инвалидностью

Орловская АНО выиграла грант на всероссийском конкурсе.

Об этом сообщил региональный уполномоченный по правам ребёнка Константин Домогатский.

Право на финансовую поддержку получила автономная некоммерческая организация «Центр развития технологий ранней помощи и реабилитации «Сможем вместе»». Заведение находится в Орле на Наугорском шоссе.

Конкурс «Центры новых возможностей – 2025» был организован благотворительным фондом «Страна для детей». 24 победителя получат гранты в размере до 3 миллионов рублей в номинации «Кризисный центр для семьёй с детьми», ещё 19 участников — до 2 миллионов рублей в номинации «Центры дневного пребывания». Очевидно, орловцы отметились как раз во второй категории.

«Мы поздравляем коллектив организации с победой! Главная цель данного Центра это создание условий для развития и сохранения социальных навыков у детей с инвалидностью, а также консультирование и поддержка их родителей», – высказался Константин Домогатский.

ИА «Орелград»