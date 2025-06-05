В Орле оснастят Центр дневного пребывания для детей с инвалидностью

5.6.2025 | 16:26 Новости, Общество

Орловская АНО выиграла грант на всероссийском конкурсе.

Фото: ИА «Орёлград»

Об этом сообщил региональный уполномоченный по правам ребёнка Константин Домогатский.

Право на финансовую поддержку получила автономная некоммерческая организация «Центр развития технологий ранней помощи и реабилитации «Сможем вместе»». Заведение находится в Орле на Наугорском шоссе.

Конкурс «Центры новых возможностей – 2025» был организован благотворительным фондом «Страна для детей». 24 победителя получат гранты в размере до 3 миллионов рублей в номинации «Кризисный центр для семьёй с детьми», ещё 19 участников — до 2 миллионов рублей в номинации «Центры дневного пребывания». Очевидно, орловцы отметились как раз во второй категории.

«Мы поздравляем коллектив организации с победой! Главная цель данного Центра это создание условий для развития и сохранения социальных навыков у детей с инвалидностью, а также консультирование и поддержка их родителей», – высказался Константин Домогатский.

ИА «Орелград»


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