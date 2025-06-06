Житель Орла отсудил у коммунальщиков компенсацию за сотрясение мозга

На скутериста упало дерево.

В результате мужчина получил сотрясение головного мозга, ушибы, травмы колена. Кроме того, скутер Vento Retro пришел в негодность. Пострадавший обратился в Заводской районный суд с иском к администрации Орла, «Спецавтобазе», и Объединенному муниципальному заказчику. Он потребовал 78 000 рулей возмещения причиненного материального ущерба, 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Чиновники претензию отвергли, так как участок, на котором произрастало упавшее дерево, не относится к казне города. ОМЗ заявил, что автомобильная дорога не передавалась в оперативное управление учреждению. Выяснилось, что ЧП произошло на территории, закрепленной на праве оперативного управления за МБУ «Спецавтобаза». Учреждение было признано надлежащим ответчиком. Суд пришел к выводу о доказанности факта причинения вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по обслуживанию зеленых насаждений. Что, в свою очередь, стало основанием для возмещения вреда. «Спецавтобазу» обязали выплатить 178 тысяч рублей.

ИА “Орелград”