Более 70 спортплощадок будет работать в Орле

Адресный перечень спортивных площадок утвердила мэрия.

О подготовке спортивных объектов к летнему сезону 2025 года распорядился мэр Юрий Парахин. Решение принято «в целях осуществления комплексных мер, направленных на создание условий для развития на территории города Орла физической культуры и массового спорта, улучшения материально-технической базы, обеспечения доступности и качества физкультурно-оздоровительных мероприятий для населения, формирования потребности в систематических занятиях спортом различных групп горожан».

Кроме того, стоит задача по приобщению к здоровому образу жизни жителей города Орла. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования, спорта и физической культуры администрации города, было поручено подготовить спортивные объекты к летнему сезону 2025 года. Аналогичная рекомендация была дана учреждениям, организациям, предприятиям всех форм собственности в отношении спортивных объектов, находящихся у них в оперативном управлении или на балансе, а также управляющим организациям и товариществам собственников жилья.

Управлению МВД России по городу Орлу Юрий Парахин рекомендовал принять меры по обеспечению правопорядка на спортивных объектах в городе Орле в летний период. Мэрия также утвердила адресный список спортплощадок, в который включен 71 объект. В их числе: мини-футбольное поле с искусственным покрытием на улице Латышских стрелков, хоккейный корт на улице Комсомольской, комплексная спортивная площадка в сквере Комсомольцев и многие другие объекты.

К слову, к летнему сезону 2024 года в Орле было подготовлено 106 спортивных объектов, в том числе: 26 объектов по месту жительства, находящихся на балансе МБУ ДО «Спортивная школа «ОЛИМП»; 33 объекта, находящихся на балансе муниципальных образовательных учреждений; 47 объектов, находящихся на балансе иных организаций. К зимнему сезону в городе было подготовлено 16 хоккейных кортов и ледовых площадок.

Также были оборудованы пять лыжных трасс в парке Победы, лесопарке Лужки, СК «Южный», СК «Маринченко» и урочище «Медведевский лес», организована работа катка на площади Ленина и трех крытых ледовых площадок для массового катания на коньках. Всего в городе Орле жители минувшей зимой имели возможность заниматься зимними видами спорта на 25 объектах. Добавим, что на базе школ работают 43 спортивных клуба, в которых занимаются более 7 тысяч учащихся.

ИА “Орелград”