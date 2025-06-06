Улицы Орла избавят от «Вольво» и гаражей

Постановление об этом издала администрация города.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился о перемещении брошенного разукомплектованного транспортного средства, а именно автомобиля «Вольво», который находится на земельном участке по переулку матроса Силякова. Решение принято в соответствии с правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования, а также в целях предупреждения угрозы террористической безопасности на территории города Орла.

Основанием для принятия решения стал протокол городской комиссии по брошенным транспортным средствам, составленный еще в марте 2025 года. Произвести перемещение брошенного разукомплектованного транспортного средства «Вольво» поручено муниципальному бюджетному учреждению «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Машину транспортируют на специально отведенную территорию для временного хранения в соответствии с действующим законодательством. Если ее собственник так и не объявится, автомобиль станет муниципальной собственностью.

Вторым постановлением Юрий Парахин распорядился о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов, а именно металлических гаражей, расположенных в районе дома № 9 по улице Льва Толстого. В данном случае градоначальник руководствовался нормами «Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла» и протоколом постоянно действующей комиссии.

Муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» мэр поручил произвести демонтаж и перенос двух самовольно установленных металлических гаражей, а также находящееся в них имущество, а затем благоустроить освобожденный земельный участок, очистив его от строительного и бытового мусора, подсыпав плодородный слой почвы и посеяв многолетних трав.

Финансовому управлению администрации города Орла Юрий Парахин поручил обеспечить финансирование всех вышеперечисленных мероприятий за счет бюджета города Орла. Стоит отметить, что в 2024 году демонтаж, перенос и временное хранение самовольно установленных нестационарных объектов и разукомплектованных транспортных средств обошелся бюджету города Орла в 1,1 миллиона рублей.

ИА “Орелград”