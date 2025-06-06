В Орле отремонтируют 160 километров дорог

Городские власти обновили дорожную программу.

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2027 годы». В частности, уточнен общий объем средств, необходимых на реализацию программы, он составляет 14,048 миллиарда рублей, из которых в 2025 году будет выделено 2,552 миллиарда рублей. Предполагается, что за весь период реализация программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью 160,49 километров и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.

Также планируется уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 41,9 процентных пунктов. Тем временем мэрия Орла отчиталась о дорожных расходах за минувший год. Так, расходы муниципального Дорожного фонда за 2024 год составили 2,075 миллиарда рублей, или всего 87,5 процента от годового плана. Из общего объема расходов средства областного бюджета составили 2,042 миллиарда рублей, средства городского бюджета – 33,7 миллиона рублей.

Такие данные приведены в отчете об исполнении бюджета города Орла за 2024 год, который представила мэрия. В частности, на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа города Орла» за год было потрачено 289,5 миллиона рублей, на содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети – 1,186 миллиарда рублей, на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 81,4 миллиона рублей.

В 147,1 миллиона рублей обошелся ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019-2024 годы». Он входит в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Устройство средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла обошлось казне в 800 тысяч рублей.

На внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками в 2024 году из муниципальной казны потратили 27 миллионов рублей, на строительство объектов улично-дорожной сети – 200 тысяч рублей, на капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения – 246,2 миллиона рублей, на благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла» – 96,6 миллиона. Прочие мероприятия по благоустройству города, а также выполнение наказов избирателей депутатам Орловского Совета народных депутатов потянули на 800 тысяч рублей.

ИА “Орелград”