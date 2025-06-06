Бюджет Орла увеличили

Обновленные характеристики главного финансового документа города уже вступили в силу.

Вступило в силу решение Орловского городского Совета народных депутатов о внесении в главный финансовый документ областной столицы. Оно было принято на прошедшей сессии. По инициативе администрации города народные избранники в новой редакции утвердили основные характеристики бюджета города Орла на 2025 год. Так, по сравнению с предыдущей редакцией документа общий объем доходов бюджета увеличен с 13,958 миллиарда рублей до 14,352 миллиарда рублей.

Также увеличен объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – с 9,946 миллиарда рублей до 10,339 миллиарда. Общий объем расходов бюджета города Орла теперь запланирован в сумме 15,601 миллиарда рублей против 15,207 миллиарда рублей в предыдущей редакции. Дефицит бюджета на 2025 год при этом не изменился – он по-прежнему запланирован в размере 1,248 миллиарда рублей, что составляет 31,1 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2026 года установлен в размере 2,818 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0 рублей. По сравнению с предыдущей редакцией документа ни один из указанных пределов изменений не претерпел. Основным источником финансирования дефицита бюджета по-прежнему остается потенциальная выручка от продажи акций гостиничного комплекса «Орел-Отель», которая может принести казне более 1,1 миллиарда рублей. Правда, уже несколько лет акции этой компании продать не удается.

Напомним, что бюджет города Орла за 2024 год по доходам был исполнен в сумме 13,782 миллиарда рублей, или 94,6 процента от утвержденного годового плана, по расходам – в сумме 13,645 миллиарда рублей, или 87,3 процента от плана. По сравнению с 2023 годом расходы бюджета в 2024 году уменьшились на 1,85 миллиарда рублей, или на 12 процентов от общего объема средств. Как объяснила мэрия, уменьшение расходов произошло за счет уменьшения целевых субсидий из областного бюджета.

ИА “Орелград”