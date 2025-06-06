Тайны Судбищенской битвы раскроют в Москве

В столице пройдет пресс-конференция в преддверии 470-летия Судбищенской битвы.

Проведение пресс-конференции анонсировала международная медиагруппа «Россия сегодня». Мероприятие пройдет 10 июня в международном мультимедийном пресс-центре под названием «Тайны Судбищенской битвы». В нем примут участие: директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко и ученый секретарь этого же музея Алексей Воронцов, научный сотрудник Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш, реставратор высшей категории Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Виталий Шмелев.

В состав участник также включены: директор филиала ВГТРК ГТРК «Орел» Николай Куревин, генеральный директор Орловского клуба подводного плавания «Диво», Сергей Куликов, выступивший генеральным продюсером документального фильма «Судбищенская битва. Река времени», автор сценария и режиссер этого же фильма Игорь Свеженцев, а также профессор Президентской академии в Орле Дмитрий Цыбаков.

«3-4 июля (24-25 июня по старому стилю) 1555 года у села Судбищи ныне Новодеревеньковского района Орловской области произошла битва, ставшая уникальным событием в изучении становления государства Российского, – напоминает медиагруппа «Россия сегодня». – Место битвы было открыто в апреле 2021 года. Извлечено уже около 5 тысяч артефактов, но ученые только подошли к пониманию произошедших здесь событий».

Участники пресс-конференции раскроют некоторые тайны, в частности, расскажут, сколько на самом деле было участников битвы на самом деле, что произошло в первый день сражения, почему урочище Судбищи историки называют «средневековой Брестской крепостью». Авторы поведают, о чем будет первый документальный фильм «Судбищенская битва. Река времени». Кроме того, на пресс-конференции впервые будут представлены новые находки с поля Судбищенской битвы, которые позволят погрузиться в жизнь участников сражения XVI века. Добавим, что мероприятие приурочено к проведению Года защитника Отечества.

ИА “Орелград”