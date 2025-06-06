Строительную компанию обязали заплатить за переломы ног 400 тысяч рублей

Дело об аварии с тяжелыми последствиями рассмотрел Орловский районный суд.

28 сентября 2024 года около 11 часов на Болховском шоссе водитель автомобиля FAW J6 проявил невнимательность при перестроении. Он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 21074, который двигался впереди в попутном направлении по правой полосе. В результате произошло столкновение. ВАЗ 21074 выбросило на встречку, где он врезался в Chevrolet Cruze. В результате водитель отечественной легковушки получил множественные переломы левой голени, обеих лодыжек и большеберцовой кости, ребра и скуловой кости. По заключению экспертизы, эти повреждения причинили тяжкий вред здоровью, так как привели к утрате трудоспособности более чем на треть.

Водитель FAW J6 нарушил сразу несколько пунктов ПДД: не убедился в безопасности маневра перед перестроением, не уступил дорогу автомобилю, движущемуся попутно, создал опасность для других участников движения. Это напрямую привело к травмам потерпевшего.

В суде водитель грузовика полностью признал свою вину и раскаялся. По его ходатайству дело рассмотрели в особом порядке. Суд квалифицировал действия водителя по ч.1 ст.264 УК РФ – как нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание судом признано совершение действий, направленных на заглаживание вреда.

«А именно принесение извинений и перечисление 24 января 2025 года денежных средств потерпевшему в размере 100 000 рублей. При этом суд учитывает, что сам по себе отказ в принятии потерпевшим денежных средств не исключает наличия намерения возместить причиненный преступлением вред и не является достаточным основанием для исключения данного обстоятельства из числа смягчающих».

Водитель в качестве основного наказания получил один год ограничения свободы, дополнительное – лишение права управлять транспортными средствами на полтора года. Мужчине нельзя покидать место жительства с 22:00 до 06:00, запрещено выезжать за пределы города Орла. Он обязан отмечаться два раза в месяц в надзорном органе. По гражданскому иску потерпевшего суд постановил взыскать с ООО «Плутос» (работодателя, по заданию которого FAW J6 ехал в тот злополучный день) компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей.

Приговор был обжалован, но оставлен без изменения.

ИА “Орелград”