Мэрии Орла посоветовали лучше работать с акциями

Низкую доходность от акций отметили участники публичных слушаний.

Орловский горсовет народных депутатов обнародовал итоговый документ публичных слушаний об исполнении бюджета города Орла за 2024 год. Участники дали ряд рекомендация администрации города, что затем учли депутаты горсовета, вынесшие свое решение по бюджетному отчету на прошедшей сессии. Среди прочего в итоговом документе слушания отмечается низкая доходность находящихся в муниципальной собственности городского округа акций акционерных обществ. В связи с этим администрации города Орла предлагается принять эффективные меры по управлению акциями.

По данным мэрии, в 2024 году в областной столице работали восемь муниципальных предприятий и четыре акционерных общества со 100-процентной муниципальной долей собственности. В целом в минувшем году они перечислили в бюджет города 9,9 миллиона рублей части чистой прибыли и дивидендов, план был выполнен на 100 процентов. МУП «ЖРЭП» (З) и АО «Управление капитального строительства города Орла» находятся в процедуре банкротства. Кроме того, завершена ликвидация МУП «Зеленстрой», МУП «Совхоз «Коммунальник» и МУП «Столовая № 30».

Кстати, эффективность деятельности МУП «Столовая № 30» и использования переданного ему в хозяйственное ведение муниципального имущества в прошлом году проверяла городская Контрольно-счетная палата. Результаты этой проверки КСП недавно обнародовала в своем итоговом отчете. Аудиторы отметили, что предприятие работало прибыльно. По отношению к 2021 году его прибыль по итогам работы за 2022 год увеличилась на 724 тысячи рублей, или в 9,1 раза, и составила 813 тысяч рублей. Выручка за то же время увеличилась в 1,8 раза. Но без недостатков не обошлось.

«При рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Столовая № 30» в 2022 году членами балансовой комиссии и УМИЗ (управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла) не дана достоверная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, что свидетельствует о формальном подходе балансовой комиссии к исполнению своих функций», – говорится в отчете КСП.

В нарушение действующего законодательства без предварительного согласования с собственником имущества столовая заключила 163 крупные сделки на общую сумму 15,953 миллиона рублей. По мнению аудиторов, это свидетельствует о том, что УМИЗ неэффективно исполняло полномочия по контролю за деятельностью МУП «Столовая № 30».

ИА “Орелград”