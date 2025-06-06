В Орловской области приватизируют 24 автогрейдера

В настоящее время для техники ищут независимого оценщика.

Необычный тендер объявил департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Его победитель получит право на оказание услуги по оценке рыночной стоимости объектов движимого имущества и организации проведения экспертизы подготовленного отчета об оценке в саморегулируемой организации оценщиков. За свою работу он получит не более 117 тысяч рублей – такова начальная максимальная цена контракта, который будет оплачен за счет средств регионального бюджета.

По условиям тендера, объектами оценки является имущество, являющееся собственностью субъекта Российской Федерации, то есть Орловской области. Речь идет о тяжелой дорожной технике – в список на оценку включено 24 автогрейдера, причем техника достаточно новая – 2022 года выпуска. Целью оценки заявлено определение рыночной стоимости движимого имущества Орловской области для его дальнейшей приватизации.

Впрочем, продавать технику, пустив ее с молотка, областные власти не собираются. Речь идет об ином способе приватизации государственного имущества. Автогрейдеры планируется внести в уставный капитал акционерного общества «Дорожная служба». Напомним, раньше эта организация имела статус государственного унитарного предприятия Орловкой области. Однако изменения в федеральном законодательстве вынудили статус изменить.

Поэтому в прошлом году по решению властей региона государственное унитарное предприятие Орловской области «Дорожная служба» было приватизировано путем его преобразования в акционерное общество «Дорожная служба», уставный капитал которого составляет 982,631 миллиона рублей и состоит из 982 631 именной обыкновенной бездокументарной акции номинальной стоимостью одной акции 1000 рублей каждая.

Что касается тендера, то «все ограничения и допущения, применяемые оценщиком при проведении расчетов и написании отчета об оценке, не должны противоречить требованиям действующего законодательства в области оценочной деятельности», говорится в конкурсной документации. Допущения и ограничения могут быть дополнены в результате изучения исходных данных в процессе подготовки отчета об оценке. Оценка должна быть проведена с использованием доходного, сравнительного и затратного подходов согласно действующими стандартам.

«В отчете об оценке должна быть указана величина рыночной стоимости объекта оценки, выраженная единой цифрой в рублях, с учетом и выделением сумм налогов, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, – следует из условий. – Осмотр и фотофиксация объектов оценки является обязательной и производится по месту его нахождения. На отчет должно быть получено положительное экспертное заключение, подготовленное экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков».

ИА “Орелград”