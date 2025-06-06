Многодетной матери пришлось получать удостоверение через суд

Орловские органы соцзащиты отказали ей в просьбе.

Жительница Орловского муниципального округа хотела получить удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи. Однако не предоставила в местное отделение центр социальной защиты населения документ, который определяет место жительства одного из её детей. Это и стало причиной отказа.

Тогда орловчанка обратилась уже в прокуратуру. Ведомство провело проверку и установило факт нарушения закона. Дело дошло до суда.

Прокуратура настаивала, чтобы женщине выдали удостоверение, а также назначили меры социальной поддержки — начиная с рождения её третьего ребёнка. Требования ведомства были удовлетворены.

«Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района», – уточнили в органе надзора.

ИА «Орелград»