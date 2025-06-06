Троих юношей обвиняют в попытке теракта на Орловщине

6.6.2025 | 16:26 Важное, Криминал, Новости

Он должен был произойти на железной дороге.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Информацию опубликовал телеграм-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Двое обвиняемых — несовершеннолетние (2008-го года рождения). Ещё один — 2006-го года рождения.

Согласно текущей версии, один из них связался через интернет-мессенджер с неизвестным гражданином и дал согласие на совершение террористического акта — поджога железнодорожной инфраструктуры.

Преступление произошло в текущем месяце. Трое сообщников взломали и подожгли релейный шкаф автоблокировки на перегоне «Залегощь — Дишня». При этом они снимали на телефон происходящее.

Затем их задержали сотрудники Управления ФСБ по Орловской области и транспортной полиции по ЦФО. Сейчс обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИА «Орелград»


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