Орловского чиновника оштрафовали за неспиленные деревья

Нарушения выявила прокуратура Глазуновского района.

«Камнем преткновения» стали аварийные и сухие деревья, которые находились в посёлке Глазуновка на Советской улице. Они росли у дороги. Местные жители опасались ЧП и требовали спилить растительность.

Однако Управление поселковой работы администрации Глазуновского района, в чьи обязанности входила данная работа, не принимало должных мер.

Прокуратура внесла представление начальнику управления. Однако это не возымело нужного эффекта. После этого было возбуждено административное дело. По результатам его рассмотрения чиновника оштрафовали.

«В настоящее время нарушения устранены», – указали в ведомстве.

ИА «Орелград»