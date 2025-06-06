Орловцам вернут деньги за автобус до Льгова

6.6.2025 | 12:20 Новости, Общество, Транспорт

Это связано с переносом «Троицких хороводов» в Орёл.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Информацию сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Помощь окажут тем, кто заранее приобрёл билеты до села Льгов (Хотынецкого района), собираясь на «Хороводы» именно в «Орловское полесье», место их традиционного проведения. По вопросам возврата стоимости билетов необходимо обращаться в кассы автовокзала «Орёл».

Напомним, 8 июня праздник пройдёт в областном центре на трёх площадках – в Детском парке, сквере «Дворянское гнездо» и парке Победы.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования