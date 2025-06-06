Орловцам вернут деньги за автобус до Льгова

Это связано с переносом «Троицких хороводов» в Орёл.

Информацию сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Помощь окажут тем, кто заранее приобрёл билеты до села Льгов (Хотынецкого района), собираясь на «Хороводы» именно в «Орловское полесье», место их традиционного проведения. По вопросам возврата стоимости билетов необходимо обращаться в кассы автовокзала «Орёл».

Напомним, 8 июня праздник пройдёт в областном центре на трёх площадках – в Детском парке, сквере «Дворянское гнездо» и парке Победы.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»