На Орловщине при ремонте крыши затопили инвалида

Чтобы получить компенсацию, пришлось судиться с орловским фондом капремонта.

Об интересном случае рассказали в прокуратуре Орловской области.

Инцидент случился в Дмитровске. Здесь приводили в порядок кровлю на доме по улице Лесной, 4. Из-за того, что работы не контролировались должным образом, квартиру, расположенную на верхнем этаже, несколько раз затапливало.

В ней проживает мужчина пенсионного возраста — инвалид по зрению. Он обращался за компенсацией в Региональный фонд капитального ремонта. Однако его послания остались без внимания.

Тогда пенсионер пожаловался в прокуратуру. Ведомство защитило его права в суде.

Дело рассматривал мировой судья Железнодорожного района Орла. В итоге он удовлетворил иск. Теперь с фонда должны взыскать около 34 тысяч рублей.

ИА «Орелград»