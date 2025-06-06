На Орловщине при ремонте крыши затопили инвалида

6.6.2025 | 17:00 ЖКХ, Новости

Чтобы получить компенсацию, пришлось судиться с орловским фондом капремонта.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Об интересном случае рассказали в прокуратуре Орловской области.

Инцидент случился в Дмитровске. Здесь приводили в порядок кровлю на доме по улице Лесной, 4. Из-за того, что работы не контролировались должным образом, квартиру, расположенную на верхнем этаже, несколько раз затапливало.

В ней проживает мужчина пенсионного возраста — инвалид по зрению. Он обращался за компенсацией в Региональный фонд капитального ремонта. Однако его послания остались без внимания.

Тогда пенсионер пожаловался в прокуратуру. Ведомство защитило его права в суде.

Дело рассматривал мировой судья Железнодорожного района Орла. В итоге он удовлетворил иск. Теперь с фонда должны взыскать около 34 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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