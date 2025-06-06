В Силикатном пруду обнаружено тело молодого человека

6.6.2025 | 16:37 Происшествия

Он отдыхал вместе со знакомыми в зеленой зоне Орла, где запрещено купание.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Трагедия произошла днем 6 июня. 16-летний парень зашел в воду и исчез. Обнаружив его пропажу и нетронутые вещи на берегу, товарищи вызвали спасателей. Водолазы тщательно исследовали пруд, на середине был найден утонувший юноша, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Это первая жизнь, которую унесла вода в новом купальном сезоне.

Чтобы избежать несчастья, отдыхайте от зноя только в разрешенных для этого местах. Оценивайте свои силы перед преодолением водной глади. Не входите в воду в состоянии опьянения.

ИА “Орелград”


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