В Силикатном пруду обнаружено тело молодого человека

Он отдыхал вместе со знакомыми в зеленой зоне Орла, где запрещено купание.

Трагедия произошла днем 6 июня. 16-летний парень зашел в воду и исчез. Обнаружив его пропажу и нетронутые вещи на берегу, товарищи вызвали спасателей. Водолазы тщательно исследовали пруд, на середине был найден утонувший юноша, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Это первая жизнь, которую унесла вода в новом купальном сезоне.

Чтобы избежать несчастья, отдыхайте от зноя только в разрешенных для этого местах. Оценивайте свои силы перед преодолением водной глади. Не входите в воду в состоянии опьянения.

ИА “Орелград”