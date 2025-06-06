Прокуратура начала проверку по факту гибели 16-летнего парня

Тело обнаружено в Силикатном пруду города Орла 6 июня.

По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина прокуратура Северного района инициировала расследование обстоятельств трагедии. В рамках проверки будут рассмотрены следующие аспекты: соблюдение законодательства в области обеспечения безопасности несовершеннолетних на водных объектах, качество работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация летнего досуга детей соответствующими службами. Контроль за ходом и результатами проверки осуществляет прокуратура Орловской области, подчеркнули в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что компания молодых людей днем отдыхала у Силикатного пруда. 16-летний парень вошел в воду и исчез. Знакомые вызвали спасателей. Тело было обнаружено водолазами на середине пруда.

ИА “Орелград”