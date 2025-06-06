Орловские маршруты пустят с молотка

Областные власти выставили на торги 13 лотов.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области объявил о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах региона. Всего на торги выставлено 13 лотов, которые включают в себя 11 межмуниципальных маршрутов. Победители конкурса получат право работать на таких маршрутах, как: «Орел – Плоское – Змиевка», «Орел – Колпны», «Орел – Долгое», «Орел – Малоархангельск»», «Орел – Ливны»», «Орел – Залегощь» и др.

По условиям, к участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и участники договора простого товарищества, соответствующие обязательным требованиям. Прежде всего, у них должна быть лицензия на право перевозок пассажиров. У них должно быть определенное количество автобусов надлежащего технического состояния. К участию не допустят тех, кто вступил в процедуру банкротства, и тех, у кого имеется задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

По данным департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ, в настоящее время на территории региона действует 128 регулярных маршрутов, в том числе 95 — с регулируемым тарифом, а 33 — с нерегулируемым. Маршрутная сеть обслуживается 18 транспортными предприятиями, среди которых имеется только два государственных предприятия: «Автотранспортное предприятие» и «Покровская КТС».

Ранее выступивший на прошедшем заседании Орловского облсовета народных депутатов глава департамента Алексей Субботин рассказал о проблемах в сфере пассажирских перевозок. Среди основных трудностей, характерных для Орловской области, он назвал высокий уровень износа парка автомобилей, недостаток квалифицированных водителей и технического персонала, повышение стоимости приобретения и содержания транспортных средств, тенденцию снижения пассажиропотока из-за роста личного автотранспорта.

«Эти проблемы актуальны как для городских, так и для межмуниципальных перевозок, – отметила пресс-служба облсовета. – В областном центре, по словам докладчика, особо остро стоят вопросы низкой вместимости существующих автобусов и высокой загруженности центральных улиц. Он добавил, что по состоянию на второй квартал 2025 года перевозчики испытывают острый дефицит кадров, как водительского состава (требуется 121 водитель автобуса), так и слесарей по ремонту, механиков по выпуску и других специалистов».

ИА “Орелград”