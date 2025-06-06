Подозреваемые в мошенничестве Макашов и Марахин отправлены под домашний арест

6.6.2025 | 15:18 Важное, Новости, Происшествия

Об избрании меры пресечения сообщил СУ СК России по Орловской области.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Ходатайство следователя рассмотрены судом. Глава администрации и председатель Совета народных депутатов Должанского района обвиняются по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

О возбуждении дела и задержании Бориса Макашова и Владимира Марахина стало известно 4 июня. По версии правоохранителей, они, из корыстной и иной личной заинтересованности, приобрели право собственности в пользу одной из местных компаний на земельные участки, находившиеся в госсобственности. Нанесенный ущерб оценивается в более чем 5,5 млн рублей. Обман сотрудников Управления Росреестра по Орловской области произошел во второй половине 2022 года.

Отметим, в ООО «Луганское», получившем незаконно землю, учредителем является Владимир Марахин, генеральным директором – Сергей Марахин.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования