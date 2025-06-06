Подозреваемые в мошенничестве Макашов и Марахин отправлены под домашний арест

Об избрании меры пресечения сообщил СУ СК России по Орловской области.

Ходатайство следователя рассмотрены судом. Глава администрации и председатель Совета народных депутатов Должанского района обвиняются по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

О возбуждении дела и задержании Бориса Макашова и Владимира Марахина стало известно 4 июня. По версии правоохранителей, они, из корыстной и иной личной заинтересованности, приобрели право собственности в пользу одной из местных компаний на земельные участки, находившиеся в госсобственности. Нанесенный ущерб оценивается в более чем 5,5 млн рублей. Обман сотрудников Управления Росреестра по Орловской области произошел во второй половине 2022 года.

Отметим, в ООО «Луганское», получившем незаконно землю, учредителем является Владимир Марахин, генеральным директором – Сергей Марахин.

ИА “Орелград”