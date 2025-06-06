Прогнозируется снижение ставок по банковским вкладам

Таковы будут последствия первого за почти три года уменьшения ключевой ставки.

На заседании Совета директоров Банка России 6 июня ключевую ставку снизили до 20% годовых. Решение обосновано снижением инфляционного давления.

«Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», – указано в сообщении на сайте Банка России.

Денежно-кредитные условия остаются жесткими под влиянием проводимой денежно-кредитной политики и автономных факторов. Эксперты считают, что население продолжит размещать средства на депозитах, так как это остается наиболее надежным и понятным инструментом накопления. Ожидается, что краткосрочные депозиты (до шести месяцев) станут более привлекательными, из-за усилившейся конкуренцию между банками за вкладчиков. Текущие ставки позволяют эффективно опережать инфляцию. Существенное изменение сберегательной модели населения возможно только при снижении ключевой ставки до уровня 14-15% годовых. В сегменте кредитования аналитики ВТБ не ожидают резкого падения ставок по розничным кредитам. Даже при ключевой ставке 20% стоимость заемных средств останется высокой, что не способствует активизации кредитования.

ВТБ в настоящее время проводит анализ ситуации с кредитными продуктами. Окончательные решения по условиям будут приняты позже, с учетом политики регулятора и действий конкурентов на рынке.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля.

ИА “Орелград”