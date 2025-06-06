Вода на пляже горпарка Орла оказалась негигиеничной

6.6.2025 | 16:30 Закон и порядок, Новости

Также не прошли проверку ещё четыре официальных места для летнего отдыха орловцев.

ИА “Орелград”

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Выяснилось, что вода не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Это касается не только пляжа в Орле (одного из двух официальных), но также пляжей в Орловском муниципальном округе (посёлок Большевик, пруд Сахарный), Шаблыкино (на реке Мох), Глазуновском районе (деревня Ловчиково) и Краснозоренском районе (деревня Дунаевка, пруд Песочный).

Роспотребнадзор выдал ответственным структурам предписания о запрете купания в водоёмах, а также о проведении дополнительных мероприятий противоэпидемического характера.

В то же время ведомство признало пять официальных орловских пляжей соответствующих санитарным правилам. Они находятся в Орловском муниципальном округе (детский лагерь «Мечта», река Мезенка), в Ливнах (городской пляж на реке Сосна), в Колпне (поселковый пляж), а также в Новодеревеньковском районе (посёлок Михайловка, река Любовша) и Покровском районе (пляж Юдинский).

ИА «Орелград»


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