Азиатско-Тихоокеанский банк дотянулся до орловца

Финансовая организация «разобралась» с должником из Тросны.

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление предъявленный АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ответчиком по которому выступил житель Троснянского района. Речь шла о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество, а именно на автомобиль. Для обеспечения иска финансовая организация также подала ходатайство о наложении ареста на транспортное средство, которое судом было удовлетворено. То есть, о окончания процесса автовладелец не имел права, например, машину продать.

«В обоснование предъявленного требования истец указал, что между банком и ответчиком был заключен кредитный договор на покупку транспортного средства, а также договор залога транспортного средства, – рассказали в пресс-службе Кромского районного суда. – Банк свои обязательства по кредитному договору исполнил, перечислив на текущий счет заемщика денежную сумму, использованную последним для оплаты транспортного средства по договору купли-продажи».

Однако в установленный срок и в полном объеме ответчик автокредит не погасил. Банк пытался решить проблему без суда. Он направлял своему клиенту требование об исполнении кредитных обязательств в добровольном порядке, однако автовладелец его проигнорировал. Более того, проигнорировал он и суд, поскольку не явился на судебное заседание, хотя, как говорят в суде, был извещен надлежащим образом. О рассмотрении дела в свое отсутствие он также не просил, но суд сослался на статью 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и рассмотрел дело в порядке заочного производства.

«Разрешая заявленные требования, оценив доказательства по делу, в отсутствие доказательств надлежащего исполнения обязательств ответчиком, суд пришел к выводу об установлении факта неисполнения заемщиком обязательств по погашению кредита и взыскании с ответчика в пользу банка денежных средств, – информирует пресс-служба суда. – Кроме того, установив факт ненадлежащего исполнения ответчиком обеспеченного залогом обязательства, суд обратил взыскание на заложенное имущество – транспортное средство, путем продажи с публичных торгов. Суд также взыскал с ответчика государственную пошлину, подлежащую оплате за рассмотрение настоящего иска. Решение не обжаловалось и вступило в законную силу».

ИА «Орелград»