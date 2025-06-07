На Орловщине приведут в порядок защитные сооружения

Средства будут выделены из регионального бюджета.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило паспорт ведомственного проекта «Сохранение и совершенствование фонда защитных сооружений гражданской обороны». Его действие рассчитано по 31 декабря 2029 года включительно. Куратором ведомственного проекта является первый заместитель губернатора Владимир Ивановский. Реализация проекта поучена областному управлению по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Проект входит в структуру государственной программы «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области».

Общий объем финансирования ведомственного проекта составляет 164,239 миллиона рублей. Финансируется он за счет средств регионального бюджета. Более 70 миллионов рублей уже было освоено в 2024 года, объем финансирования на 2025 год составляет 86,734 миллиона рублей, на 2026 год – 6,5 миллиона рублей. Бюджетные средства направляются на проведение капитального ремонта защитных сооружений гражданской обороны с заменой инженерных систем и оборудования. Основная цель проекта заключается в повышении защитных свойств сооружений до установленных требований и поддержании их в постоянной готовности.

Ранее мэр Орла Юрий Парахин в своем отчете о работе за 2024 год отмечал, что в условиях продолжающейся специальной военной операции, поддержание защитных сооружений в готовности к приему укрываемых остается одной из приоритетных задач гражданской обороны. В течение прошлого года на ряде объектов областной столицы уже были проведены ремонты защитных сооружений гражданской обороны. Заглубленные помещения нанесены на интерактивную карту, с которой может ознакомиться каждый житель города. В салонах транспортных средств размещен QR-код с интерактивной картой укрытий.

«Администрацией города Орла проводится работа с управляющими организациями города по приведению заглубленных помещений в надлежащее состояние, а также по нанесению указателей укрытий и своевременному открытию их при сигналах ракетной опасности, – подчеркнул мэр. – На территории города функционирует региональная система оповещения, в которую входит 69 электросирен и две комплексные системы экстренного оповещения населения».

В случае возникновения ракетной опасности на территории города Орла передается сигнал «Внимание всем!» путем включения электросирен, прерывания вещания телеканалов 1-го мультиплекса и радиовещательных каналов. Особое внимание в 2024 году уделяется информированию населения о действиях по сигналам «Внимание всем!» и «Ракетная опасность» с подробным описанием порядка действий граждан в различных ситуациях.

ИА “Орелград”