Четыре человека пострадали в столкновении автобусов в Орле

7.6.2025 | 11:13 Новости, Происшествия

Маршрутка выехала на встречную полосу движения, а потом врезалась в столб.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Авария произошла вечером 6 июня на Комсомольской улице. 69-летний водитель ПАЗ двигался со стороны Авиационной улицы в направлении автовокзала. Примерно в 19:05 в районе дома №248 он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом ГАЗ.

В результате ДТП травмы получили четыре человека: водитель, спровоцировавший аварию, пассажир ПАЗ, два пассажира ГАЗ. Всем назначено амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась, уточнили в УМВД России по Орловской области.

В ГУ МЧС России по Орловской области сообщили, что после ДТП потребовалась помощь спасателей. Водителя ПАЗ деблокировали с помощью специального инструмента.

Обстоятельства ДТП выясняться.

ИА “Орелград”


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