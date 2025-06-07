Жителя Курска наказали за неповиновение орловскому полицейскому

Мужчина отказался снимать тонировку со стекол своего автомобиля.

Орловский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в Орловской области в отношении жителя города Курска, 1993 года рождения. Как пояснили в пресс-службе суда, мужчину признали виновным в том, что не выполнил законное требование сотрудников полиции о снятии тонировки с передних боковых стекол своего автомобиля. Дело на него завели по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок от сорока до ста двадцати часов.

«Учитывая, что правонарушитель свою вину признал, в содеянном раскаялся, ранее к административной ответственности по данной статье не привлекался, молодому человеку было назначено административное наказание в виде штрафа. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано», – добавили в пресс-службе Орловского районного суда.

Тем временем пресс-служба УМВД России по Орловской области обнародовала результаты масштабного профилактического мероприятия «Тонировка», которое на территории региона провели сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС. Целью стало выявление водителей, у транспорта которых светопропускание передних боковых и лобового стекла не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.

«За время рейда полицейскими было выявлено 146 нарушений, предусмотренных частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, одно по статье 19.3 КоАП, водителям выдано 39 требований о прекращении противоправных действий, – сообщила пресс-служба УМВД. – С начала года на территории области выявлен 6031 водитель, управлявший транспортными средствами, светопропускаемость стекол которых составила менее 70 процентов».

Кстати, в соответствии с частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. В ходе оформления административного правонарушения водителю выдается требование о прекращении противоправных действий. Если он его не выполняет, то есть добровольно не приводит автомобиль в порядок, то на него заводят второе дело – по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, то есть уже за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел.

ИА “Орелград”