В Орле на один день запретят движение на самокатах в центре города

Ограничения вводятся 8 июня в связи с проведением праздничных мероприятий «Троицкие хороводы».

Администрация Орла уведомила, что будет действовать временный запрет на использование средств индивидуальной мобильности и их стоянку. Ограничения действуют с 00 до 24 часов в Горпарке и парке Победы, на Пролетарской горе и площади Ленина, в переулке Почтовом, по Левому берегу Оки и на “Дворянке”.

Обладателям СИМ рекомендуют заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.

Отметим, к средствам индивидуальной мобильности, помимо электросамокатов, относятся моноколеса, гироскутеры, сигвеи, электроскейтборды и иные небольшие устройства с электродвигателями.

ИА “Орелград”