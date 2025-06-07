В Орле на один день запретят движение на самокатах в центре города

7.6.2025 | 11:21 Новости, Транспорт

Ограничения вводятся 8 июня в связи с проведением праздничных мероприятий «Троицкие хороводы».

ИА “Орелград”

Администрация  Орла уведомила, что будет действовать временный запрет на использование средств индивидуальной мобильности и их стоянку. Ограничения действуют с 00 до 24 часов в Горпарке и парке Победы, на Пролетарской горе и площади Ленина, в переулке Почтовом, по Левому берегу Оки и на “Дворянке”.

Обладателям СИМ рекомендуют заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.

Отметим, к средствам индивидуальной мобильности, помимо электросамокатов, относятся моноколеса, гироскутеры, сигвеи, электроскейтборды и иные небольшие устройства с электродвигателями.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования