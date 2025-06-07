Дворовая футбольная лига ОДСК начала новый сезон в Орле

В турнире примут участие более 50 команд, которые будут соревноваться на десяти площадках.

6 июня состоялся матч открытия, где команда «Сила» победила «Олимп» со счетом 19:9. 7 июня стартуют игры медиа-лиги, а с 9 по 15 июня пройдут соревнования супер-лиги, мастер-лиги и премьер-лиги. Спортсмены проведут матчи в Болховском и Зареченском микрорайонах, на “Наугорке” и в “Новой Ботанике”, в “Московском парке” в Северном районе.

Турнир организован при поддержке Объединенной домостроительной корпорации, которая выступила генеральным партнером соревнований. Член правления ОДСК Татьяна Борисова отметила на открытии лиги, что спорт занимает важное место в наших проектах.

Расписание игр можно уточнить в группе ДФЛ.

ИА “Орелград”